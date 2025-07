Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an einer Haustür

Wissen (ots)

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am 14.07.2025, im Zeitraum 19:00 bis ca. 00:15 Uhr, an einem Wohnanwesen im Felsenweg 11 in Wissen der Glaseinsatz einer zur Straße hin gewandten Haustüre beschädigt. Da es sich beim Felsenweg um einen stark frequentierten fußläufigen An- / Abreiseweg zum zeitgleich stattgefundenen Schützenfest in Wissen handelt, bittet die Polizei in Wissen um etwaige Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02742/ 935-0

