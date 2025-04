Polizei Paderborn

POL-PB: 82-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Paderborn (ots)

(CK) - Am Mittwochnachmittag (09.04., 16.05 Uhr) war ein 82-jähriger Mann aus Paderborn mit seinem Pedelec auf dem Thuner Weg in Fahrtrichtung Diebesweg unterwegs. In Höhe der Hausnummer 22 kam es zu einem leichten Zusammenstoß mit dem Audi einer 34-jährigen Paderbornerin, die aus der dortigen Ausfahrt auf den Thuner Weg einbiegen wollte.

Infolgedessen kam der Radfahrer, der keinen Helm trug, zu Fall und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

