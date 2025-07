POL-PDNR: Rosenheim - Brand einer Photovoltaikanlage

Eichen (ots) - Am gestrigen Nachmittag, 14.07.25, wurde die hiesige Polizeiinspektion über ein in einem Feldweg in Eichen abgelegtes Motorrad in Kenntnis gesetzt. Das Motorrad der Marke Honda war augenscheinlich extra mit Gras bedeckt worden. Da sich zudem kein amtliches Kennzeichen am Fahrzeug befand, wurde dieses sichergestellt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Altenkirchen unter der Rufnummer 02681-9460. ...

