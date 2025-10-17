Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundestraße 294

Pforzheim (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim haben am Donnerstag in der Zeit von 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Bundesstraße 294, Gemarkung Birkenfeld, überwacht.

Von insgesamt 837 gemessenen Fahrzeugen waren 39 zu schnell unterwegs.8 davon waren Lkw-Lenker, 31 Pkw-Lenker.

Mit einer Überschreitung um 21 km/h und mehr wurden vier Pkw beanstandet, mit einer Überschreitung von 40 km/h und mehr war es ein Pkw. Ein Fahrzeugführer muss nun mit einem Fahrverbot rechnen. Bei den überwachten Lkw-Fahrern wurden insgesamt 8 mit einer Überschreitung von mehr als 10 km/h bis 30 km/h beanstandet.

Die deutliche Mehrheit der Verkehrsteilnehmer hielt sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit.

Die Polizei wird ihre Verkehrskontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit fortführen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell