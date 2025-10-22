LPI-SHL: Betrunken unterwegs
Meiningen (ots)
Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Dienstagabend einen 40-jährigen Autofahrer in der Heimstraße in Meiningen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,78 Promille. Daraufhin musste der Mann die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten, seinen Führerschein abgeben und sein Auto stehenlassen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell