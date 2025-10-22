PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb geflüchtet

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Mann versuchte Dienstagabend alkoholische 
Getränke aus einem Einkaufsmarkt in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 
in Suhl zu entwenden. Eine Mitarbeiterin bemerkte die Tat und begab 
sich mit dem Täter zur Feststellung seiner Identität in einen 
Nebenraum. Dort händigte die Person einen Ausweis aus, der 
augenscheinlich jemand anderem gehörte. Daraufhin verließ der 
Ladendieb mit Gewalt den Raum, verletzte dabei die Mitarbeiterin 
leicht und flüchtete zu Fuß. Das Diebesgut ließ er zurück. Der Mann 
kann wie folgt beschrieben werden:
- etwa 50-55 Jahre alt
- ca. 180-185 cm groß
- ungepflegtes Erscheinungsbild
Er trug ein graues Oberteil, Jeans und blau-rote Schuhe. 
Sachdienliche Hinweise zu dem Täter nimmt der Inspektionsdienst Suhl 
unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 
0274403/2025 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

