LPI-SHL: Ladendieb geflüchtet

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Mann versuchte Dienstagabend alkoholische Getränke aus einem Einkaufsmarkt in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Suhl zu entwenden. Eine Mitarbeiterin bemerkte die Tat und begab sich mit dem Täter zur Feststellung seiner Identität in einen Nebenraum. Dort händigte die Person einen Ausweis aus, der augenscheinlich jemand anderem gehörte. Daraufhin verließ der Ladendieb mit Gewalt den Raum, verletzte dabei die Mitarbeiterin leicht und flüchtete zu Fuß. Das Diebesgut ließ er zurück. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: - etwa 50-55 Jahre alt - ca. 180-185 cm groß - ungepflegtes Erscheinungsbild Er trug ein graues Oberteil, Jeans und blau-rote Schuhe. Sachdienliche Hinweise zu dem Täter nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0274403/2025 entgegen.

