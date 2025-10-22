LPI-SHL: Eingangstür beschädigt
Suhl (ots)
In der Zeit von Montag, 17:00 Uhr, bis Dienstagvormittag beschädigten unbekannte Täter die Eingangstüre zu einem Geschäft am Marktplatz in Suhl. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0273763/2025 entgegen.
