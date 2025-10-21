LPI-SHL: Zeugen nach Einbruch gesucht

Kaltennordheim (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Freitag in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr gegen einen Ford, der auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Gartenstraße in Kaltennordheim geparkt war. Ohne sich um den Schaden im Bereich der rechten vorderen Fahrzeugseite zu kümmern, flüchtete der Verursacher unerlaubt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens ...

