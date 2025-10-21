LPI-SHL: Zeugen nach Einbruch gesucht
Schmiedefeld (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Sonntag, 17:20 Uhr, bis Montagvormittag gewaltsam Zutritt zum Gasthaus Schwarze Crux in Schmiedefeld am Rennsteig. Die Einbrecher entwendeten mehrere Tierpräparate (u.a. einen Hirsch- sowie Wildschweinkopf) und sonstige Gegenstände im Gesamtwert von etwa 3.500 Euro. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0272596/2025 entgegen.
