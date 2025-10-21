Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto ausgewichen und in der Leitplanke gelandet

Kühndorf (ots)

Ein 22-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Montag gegen 14:45 Uhr die Strecke von Kühndorf in Richtung Schwarza. Seinen Angaben nach kam ihn ein bislang unbekannter Autofahrer mit einem weißen Hyundai entgegen. Dieser schnitt die Kurve und um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern lenkte der 22-Jährige nach rechts. Dabei prallte er jedoch gegen die Leitplanke. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro, der Mann blieb unverletzt. Der Fahrer des unbekannten weißen Fahrzeuges fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0272945/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

