PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto ausgewichen und in der Leitplanke gelandet

Kühndorf (ots)

Ein 22-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Montag gegen 14:45 Uhr die Strecke von Kühndorf in Richtung Schwarza. Seinen Angaben nach kam ihn ein bislang unbekannter Autofahrer mit einem weißen Hyundai entgegen. Dieser schnitt die Kurve und um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern lenkte der 22-Jährige nach rechts. Dabei prallte er jedoch gegen die Leitplanke. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro, der Mann blieb unverletzt. Der Fahrer des unbekannten weißen Fahrzeuges fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0272945/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 11:21

    LPI-SHL: Frontal gegen Baum

    Stedtlingen (ots) - Ein 19-Jähriger fuhr Montagabend von Stedtlingen nach Willmars. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Mercedes, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Auto schleuderte zurück und krachte frontal gegen einen zweiten Baum. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der junge Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Er und seine 15 Jahre alte Mitfahrerin verletzten sich schwer und kamen ins Krankenhaus. ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 11:14

    LPI-SHL: Beschädigt und entwendet

    Suhl (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr, bis Freitagmorgen machten sich bislang unbekannte Täter an der Umzäunung einer Stiftung am Platz der Deutschen Einheit in Suhl zu schaffen. Sie rissen vier Blumentöpfe vom Zaun ab und entwendeten drei davon. Des Weiteren beschädigten die Unbekannten eine Dachrinne und stahlen ein Schild "Feuerwehr-Zufahrt". Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 11:01

    LPI-SHL: Zwei berauschte Fahrer

    Zella-Mehlis/Suhl (ots) - Montagabend kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl einen 39-jährigen E-Scooter-Fahrer in Zella-Mehlis sowie später am Abend einen 38-jährigen E-Scooter-Fahrer in Suhl. Beide Männer standen unter dem Einfluss berauschender Mittel, weshalb jeweils eine Blutentnahme folgte. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt die Anzeigen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren