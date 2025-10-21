LPI-SHL: Zwei berauschte Fahrer
Zella-Mehlis/Suhl (ots)
Montagabend kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl einen 39-jährigen E-Scooter-Fahrer in Zella-Mehlis sowie später am Abend einen 38-jährigen E-Scooter-Fahrer in Suhl. Beide Männer standen unter dem Einfluss berauschender Mittel, weshalb jeweils eine Blutentnahme folgte. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt die Anzeigen.
