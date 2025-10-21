PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei berauschte Fahrer

Zella-Mehlis/Suhl (ots)

Montagabend kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl einen 39-jährigen E-Scooter-Fahrer in Zella-Mehlis sowie später am Abend einen 38-jährigen E-Scooter-Fahrer in Suhl. Beide Männer standen unter dem Einfluss berauschender Mittel, weshalb jeweils eine Blutentnahme folgte. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt die Anzeigen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 09:31

    LPI-SHL: Keine Fahrerlaubnis

    Bad Salzungen (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen befanden sich Montagmorgen auf Streifenfahrt im Stadtgebiet von Bad Salzungen, als sie im Gegenverkehr einen Autofahrer erkannten, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sie entschlossen sich zu einer Kontrolle und konnten den Mann wenig später feststellen. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 09:16

    LPI-SHL: Einbruch in Getränkemarkt

    Eisfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen gewaltsam in einen Getränkemarkt in der Coburger Straße in Eisfeld ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten sowie die Pakete aus dem Bereich der Post und verwüsteten teilweise den Kassenbereich des Getränkemarktes. Die Einbrecher entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen Zigaretten, E-Zigaretten und alkoholische ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren