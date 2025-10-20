LPI-SHL: Brennender Mülleimer - Schule evakuiert
Bad Salzungen (ots)
Aus bislang ungeklärter Ursache brannte Montagvormittag (20.10.2025) ein Mülleimer im Toilettenbereich einer Schule in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Suhl. Das Gebäude wurde evakuiert - Verletzte gab es zum Glück nicht. Die Feuerwehr löschte die Flammen und lüftete die Schule. Durch die starke Rauchentwicklung entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell