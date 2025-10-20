PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zugriff gewährt - Betrüger erfolgreich

Meiningen (ots)

Ein Mann aus einem Meininger Ortsteil klickte am Sonntag auf einen 
Werbelink im Internet als sich plötzlich mehrere Anzeigen öffneten, 
die ihm vortäuschten, dass er keinen Zugriff mehr auf seinen Laptop 
hätte. Er rief die angezeigte Rufnummer zur Hilfe an und gewährte 
einem vermeintlichen Mitarbeiter zu Service-Zwecken Fernzugriff auf 
seinen Computer. Dieser setzte den Mann unter Druck und erreichte, 
dass dieser TAN weitergab, weshalb die Betrüger an über 3.000 Euro 
von seinem Konto gelangten.
Geben Sie niemals persönliche Informationen wie PIN oder TAN an Ihnen
unbekannte Personen (am Telefon) weiter. Seien Sie misstrauisch! 
Gewähren Sie Fremden keinen Zugriff auf Ihren Computer.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

