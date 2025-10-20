Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zugriff gewährt - Betrüger erfolgreich

Meiningen (ots)

Ein Mann aus einem Meininger Ortsteil klickte am Sonntag auf einen Werbelink im Internet als sich plötzlich mehrere Anzeigen öffneten, die ihm vortäuschten, dass er keinen Zugriff mehr auf seinen Laptop hätte. Er rief die angezeigte Rufnummer zur Hilfe an und gewährte einem vermeintlichen Mitarbeiter zu Service-Zwecken Fernzugriff auf seinen Computer. Dieser setzte den Mann unter Druck und erreichte, dass dieser TAN weitergab, weshalb die Betrüger an über 3.000 Euro von seinem Konto gelangten. Geben Sie niemals persönliche Informationen wie PIN oder TAN an Ihnen unbekannte Personen (am Telefon) weiter. Seien Sie misstrauisch! Gewähren Sie Fremden keinen Zugriff auf Ihren Computer.

