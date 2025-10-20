LPI-SHL: Berauscht auf dem E-Scooter
Hildburghausen (ots)
Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten Sonntagabend einen 27-jährigen E-Scooter-Fahrer in Hildburghausen. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis, weshalb der Mann die Polizisten zur Blutentnahme begleiten musste. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
