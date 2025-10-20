PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht auf dem E-Scooter

Hildburghausen (ots)

Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten Sonntagabend einen 27-jährigen E-Scooter-Fahrer in Hildburghausen. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis, weshalb der Mann die Polizisten zur Blutentnahme begleiten musste. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

