Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Baum gefällt - Zeugen gesucht

Eckardts (ots)

Sonntag gegen 02:20 Uhr wurde die Feuerwehr wegen einer Baumsperre über der Meininger Chaussee in Eckardts alarmiert. Vor Ort fiel auf, dass der Baum nicht einfach umgefallen war, sondern gefällt wurde. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und sucht Zeugen des Vorfalls. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0271763/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell