LPI-SHL: Drogen intus
Suhl (ots)
Beamte der Suhler Polizei kontrollierten Sonntagabend einen E-Scooter-Fahrer in der Bahnhofstraße in Suhl. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Metamphetamin und Cannabis. Der Mann musste daraufhin eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben und sein Gefährt stehenlassen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell