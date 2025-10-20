Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Tankstelle eingebrochen

Stadtlengsfeld (ots)

Sonntagabend gegen 22:10 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in der Eisenacher Straße in Stadtlengsfeld. Sie entwendeten Zigaretten in noch unbekanntem Wert und verursachten einen Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Die Täter flüchteten anschließend mit einem schwarzen Auto in Richtung Dermbach. Eine eingeleitete Fahndung führte nicht zur Feststellung der Personen oder des Fahrzeuges. Die Polizei sicherte Spuren und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch, den Tätern bzw. dem Auto geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0272131/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell