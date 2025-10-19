LPI-SHL: Strohpuppen angezündet
Schergeshof (ots)
Am 19.10. gegen 00:40 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung durch Brandlegung an der B84, Abzweig Schergeshof. Unbekannte zündeten hier Strohpuppen einer Kirmesgesellschaft an, welche aus mehreren Heuballen bestanden. Nachdem die Feuerwehr ihre Löschmaßnahmen beendet hatten, begannen Polizeibeamte der PI Bad Salzungen ihre Tatortarbeit. Aufgrund der Witterungsverhältnisse wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Hierdurch entstand an den Heuballen ein Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der PI Bad Salzungen unter 03695-5510 zu melden.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell