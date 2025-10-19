Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf nasser Fahrbahn weggerutscht

Dönges (ots)

Am 17.10. gegen 16:15 Uhr befuhr eine Fahrerin mit ihrem Pkw Opel die B84 aus Dönges kommend in Richtung Marksuhl. Auf Höhe des dortigen Albertsees verlor die Fahrerin in einer Kurve, aufgrund der nassen Fahrbahn, die Kontrolle über ihren Pkw. Anschließend kam sie nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und kam schlussendlich im Straßengraben neben der Fahrbahn zum stehen. Bei dem Unfall wurde weder die Fahrerin, noch ihre drei Mitfahrer verletzt. An dem Pkw entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell