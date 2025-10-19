LPI-SHL: Schaden verursacht und weggefahren

Suhl (ots) - Am 18.10.2025 zwischen 11:40 Uhr und 11:58 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Hufelandstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein Pkw Audi hinten links beim Ausparken beschädigt. Der Unfallbeteiligte verließ anschließend pflichtwidrig, ohne erforderliche Personalien zu hinterlassen die Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0, mit der ...

mehr