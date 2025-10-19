LPI-SHL: Schaden verursacht und weggefahren
Suhl (ots)
Am 18.10.2025 in der Zeit von 15:00 Uhr bis 20:15 Uhr kam es in der Tiefgarage der Sporthalle Wolfsgrube zu einem Unfall bei dem zwei Pkw an der Front beschädigt wurden. Der noch unbekannte Unfallverursacher verließ die Unfallstelle pflichtwidrig ohne erforderliche Personalien zu hinterlassen, ließ jedoch Teile seines Fahrzeuges zurück, welche sichergestellt wurden.
