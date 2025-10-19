PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schaden verursacht und weggefahren

Suhl (ots)

Am 18.10.2025 in der Zeit von 15:00 Uhr bis 20:15 Uhr kam es in der 
Tiefgarage der Sporthalle Wolfsgrube zu einem Unfall bei dem zwei Pkw
an der Front beschädigt wurden. Der noch unbekannte Unfallverursacher
verließ die Unfallstelle pflichtwidrig ohne erforderliche Personalien
zu hinterlassen, ließ jedoch Teile seines Fahrzeuges zurück, welche 
sichergestellt wurden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

