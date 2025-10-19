LPI-SHL: Auf frischer Tat ertappt

Meiningen (ots) - Zu einem schweren Unfall kam es in der Nacht von Freitag zu Samstag in der Ortslage Vachdorf. Ein 39-jähriger Radfahrer aus Suhl querte die Hauptstraße in Vachdorf und kollidierte dabei mit einem vorbeifahrenden Omnibus. Dabei wurde der Radfahrer der Radfahrer schwerst verletzt und musste im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Notarzt und Feuerwehr waren ebenso an der Unfallstelle im Einsatz. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

