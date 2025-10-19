PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf frischer Tat ertappt

Zella-Mehlis (ots)

Am 17.10.2025 gegen 23:00 Uhr bewarfen Jugendliche im Alter von 16 
und 14 Jahren abgeparkte Wohnmobile mit Steinen in der 
Peter-Haseney-Straße. Bereits am 15.10.2025 kam es zu einem ähnlichen
Vorfall. Durch Hinweise der Geschädigten und eines pensionierten 
Polizisten, welcher zufällig vor Ort war, konnten die Jugendlichen 
festgestellt werden und müssen sich nun verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

