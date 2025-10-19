LPI-SHL: Auf frischer Tat ertappt
Zella-Mehlis (ots)
Am 17.10.2025 gegen 23:00 Uhr bewarfen Jugendliche im Alter von 16 und 14 Jahren abgeparkte Wohnmobile mit Steinen in der Peter-Haseney-Straße. Bereits am 15.10.2025 kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Durch Hinweise der Geschädigten und eines pensionierten Polizisten, welcher zufällig vor Ort war, konnten die Jugendlichen festgestellt werden und müssen sich nun verantworten.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell