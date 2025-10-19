PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Großangelegte Suchaktion

Schmalkalden-Meiningen (ots)

Am Freitag und Samstag kam es zu Suchmaßnahmen durch Polizei und Feuerwehr im Bereich Wernshausen und Breitungen. Ein 31-jähriger Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft in Wernshausen wird seit Freitag vermisst und wird seither mit starken Kräften gesucht. Unter anderen waren bereits die Beamten der Meininger Polizei und der Einsatzunterstützung Suhl, sowie ein Polizeihubschrauber, Personenspürhunde und die freiwillige Feuerwehr inklusive Booten im Einsatz. Bislang führten die Maßnahmen noch nicht zu Auffinden des jungen Mannes und dauern daher weiter an.

