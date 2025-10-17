PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einfamilienhaus angegriffen

Eisfeld (ots)

Freitag (17.10.2025) gegen 02:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter eine Tür in den Wohnbereich eines Einfamilienhauses in der Straße "Neulehen" in Eisfeld gewaltsam zu öffnen. Eine Bewohnerin bemerkte Geräusche und stellte bei Nachschau Beschädigungen fest. Der/die Täter waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0270223/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

