LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis gefahren
Meiningen (ots)
Donnerstagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen den 57-jährigen Fahrer eines Transporters mit angehängtem Wohnmobil in Meiningen. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, weshalb die Weiterfahrt untersagt wurde. Den 57-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige.
