LPI-SHL: Diebstahl einer Kreissäge
Meiningen (ots)
Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen eine Kreissäge von einer Baustelle in der Neu-Ulmer-Straße in Meiningen. Die Säge hat einen Wert von etwa 1.200 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Kreissäge nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0269260/2025 entgegen.
