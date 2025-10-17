PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl einer Kreissäge

Meiningen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen eine Kreissäge von einer Baustelle in der Neu-Ulmer-Straße in Meiningen. Die Säge hat einen Wert von etwa 1.200 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Kreissäge nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0269260/2025 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl

