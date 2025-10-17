LPI-SHL: Diebstahl einer Kreissäge

Sülzfeld (ots) - Mittwoch, zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr, zerkratzten bislang unbekannte Täter die Heckklappe eines in der Straße "Zum Brüssig" in Sülzfeld abgestellten schwarzen Opel Adams mit einem unbekannten Gegenstand. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0260070/2025 bei der Polizeiinspektion ...

