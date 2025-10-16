PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Heckklappe zerkratzt

Sülzfeld (ots)

Mittwoch, zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr, zerkratzten bislang unbekannte Täter die Heckklappe eines in der Straße "Zum Brüssig" in Sülzfeld abgestellten schwarzen Opel Adams mit einem unbekannten Gegenstand. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0260070/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Das könnte Sie auch interessieren