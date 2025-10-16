Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike entwendet und wiedergefunden

Suhl (ots)

Ein 47-jähriger Mann begab sich Mittwochabend ein einen Lebensmittelmarkt in der Mauerstraße in Suhl. Er stellte sein E-Bike ungesichert vor dem Verkaufsraum ab und als er nach dem Einkauf aufsteigen wollte, war sein Fahrrad verschwunden. Eine Zeugin sah den Fahrraddieb in Richtung Ottilienbad davonfahren. Der Geschädigte nahm die Spur auf und konnte es wenig später an einer Bank lehnend am Herrenteich wiederfinden. Zeugen, die Hinweise zum Fahrraddieb geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0268956/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

