Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auseinandersetzungen in der Nacht

Suhl (ots)

Mehrere Streitigkeiten unter Bewohnern der Suhler Erstaufnahmeeinrichtung forderten in der Nacht zu Donnerstag (16.10.2025) den Einsatz der Polizei. Zunächst gerieten vier Männer im Alter von 23 bis 42 Jahren in einem Imbiss in der Friedrich-König-Straße in Suhl aneinander. Die Streitigkeit steigerte sich in eine handfeste Auseinandersetzung, bei der zwei der Männer Verletzungen davontrugen, die vermutlich von einem Taschenmesser herrührten. Die beiden sollten zur Versorgung der Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Einer von ihnen war jedoch so aggressiv, dass die Polizei den Transport ins Krankenhaus begleiten musste. Bereits beim Einsteigen in den Krankenwagen rastete der 23-Jährige aus und versuchte, nach einem Polizisten zu schlagen. Es mussten Handfesseln angelegt werden, um den Mann zu beruhigen. Selbst auf der Trage liegend hörte der 23-Jährige nicht auf, er richtete sich auf und verletzte beim Versuch, ihn festzuhalten, einen Beamten leicht. Im Klinikum angekommen versorgten die Ärzte die Verletzungen und entließen ihn zurück in die Unterkunft. Dort angelangt drohte er dem eingesetzten Sicherheitsdienst. Danach wurde er zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Mittlerweile war auch der zweite Mann, ein 32-Jähriger, nach der Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen worden und in die Unterkunft zurückgekehrt. Dort begab er sich mit zwei weiteren Männern in das Zimmer eines 22-Jährigen und forderte Zigaretten. Als dieser angab, keine zu besitzen, schlug er ihm eine Flasche gegen den Kopf. Der Mann erlitt Verletzungen im Gesicht. Die Polizei nahm den Angreifer in Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern.

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

