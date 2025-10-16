PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Achtung: Betrugsanrufe

Landespolizeiinspektion Suhl (ots)

Im Laufe des Mittwochs versuchten Betrüger in mehreren Fällen an das 
Ersparte von Senioren im Bereich der Polizeiinspektion 
Schmalkalden-Meiningen zu gelangen. Sie riefen an und mit der Masche,
dass ein naher Angehöriger (wie ein Kind/Enkelkind) einen schweren 
Verkehrsunfall verursacht hätte, wollten die Täter die Angerufenen 
dazu bringen eine Kaution zu übergeben, damit der geliebte Mensch 
nicht in Haft muss. Zum Glück erkannten alle den Betrug, sodass kein 
Schaden entstand.
Achtung!: Die Betrüger versuchen Sie am Telefon zu halten und unter 
Druck zu setzen. Als Übergabeorte für die "Kaution" werden zuletzt 
vermehrt die Bereiche vor Gerichtsgebäuden oder Polizeidienststellen 
auch bundesländerübergreifend angegeben, um die Angerufenen von der 
vermeintlichen Rechtmäßigkeit zu überzeugen.
Seien Sie misstrauisch und legen Sie auf! Polizei und 
Staatsanwaltschaft verlangen keine Kaution! Kontaktieren Sie Ihre 
Angehörigen persönlich oder im Zweifelsfall die Polizei unter der 
Rufnummer 110.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

