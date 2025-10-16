Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Achtung: Betrugsanrufe

Landespolizeiinspektion Suhl (ots)

Im Laufe des Mittwochs versuchten Betrüger in mehreren Fällen an das Ersparte von Senioren im Bereich der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu gelangen. Sie riefen an und mit der Masche, dass ein naher Angehöriger (wie ein Kind/Enkelkind) einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte, wollten die Täter die Angerufenen dazu bringen eine Kaution zu übergeben, damit der geliebte Mensch nicht in Haft muss. Zum Glück erkannten alle den Betrug, sodass kein Schaden entstand. Achtung!: Die Betrüger versuchen Sie am Telefon zu halten und unter Druck zu setzen. Als Übergabeorte für die "Kaution" werden zuletzt vermehrt die Bereiche vor Gerichtsgebäuden oder Polizeidienststellen auch bundesländerübergreifend angegeben, um die Angerufenen von der vermeintlichen Rechtmäßigkeit zu überzeugen. Seien Sie misstrauisch und legen Sie auf! Polizei und Staatsanwaltschaft verlangen keine Kaution! Kontaktieren Sie Ihre Angehörigen persönlich oder im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110.

