Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rote Ampel missachtet

Hildburghausen (ots)

Etwa 12.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Dienstagvormittag. Ein 86-jährige Autofahrerin befuhr die Coburger Straße in Hildburghausen und missachtete an der Kreuzung zur Dammstraße die rote Ampel. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich stieß sie mit dem Auto eines 73-Jährigen zusammen. Die Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

