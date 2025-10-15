LPI-SHL: Rote Ampel missachtet
Hildburghausen (ots)
Etwa 12.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Dienstagvormittag. Ein 86-jährige Autofahrerin befuhr die Coburger Straße in Hildburghausen und missachtete an der Kreuzung zur Dammstraße die rote Ampel. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich stieß sie mit dem Auto eines 73-Jährigen zusammen. Die Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.
