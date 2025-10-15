PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenarbeit von Bundes- und Landespolizei überführt Täter

Obermaßfeld-Grimmenthal (ots)

Ein bis dato unbekannter Täter warf in der Nacht zu Dienstag die Scheibe zum Haupteingang eines Getränkemarktes in der Einhäuser Straße in Obermaßfeld-Grimmenthal ein. Er betrat danach das Geschäft und entwendete Zigaretten. Der Täter flüchtete und hinterließ einen Gesamtschaden von etwa 4.000 Euro. Beamten der Bundespolizei fiel kurze Zeit später ein Mann in der Bahn nach Erfurt auf, der zwei Säcke mit sich schleppte. In diesem befanden sich eine Vielzahl an Zigaretten. Ein kurzer Anruf bei der Landespolizei genügte, eins und eins konnte zusammengezählt werden und der der Täter des Einbruchs war gefunden. Dieser wurde an die Beamten der Meininger Dienststelle übergeben. Eine Anzeige war die Folge.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

  • 15.10.2025 – 13:34

    LPI-SHL: Drogentest schlug an

    Zella-Mehlis (ots) - Beamte der Suhler Polizei kontrollierten Dienstagmorgen eine 26-jährige Autofahrerin in der Meininger Straße in Zella-Mehlis. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Metamphetamin. Aus diesem Grund musste die Frau eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben und ihr Auto stehenlassen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 13:33

    LPI-SHL: Berauscht unterwegs

    Ebertshausen (ots) - Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten Dienstagmittag einen 44-jährigen Autofahrer in Ebertshausen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme und eine Anzeige waren die Folge. Weiterfahren durfte der Mann natürlich auch nicht mehr. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 13:33

    LPI-SHL: Mopedfahrer außer Rand und Band

    Meiningen (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrer eines Mopeds befuhr am Dienstag gegen 16:20 Uhr die Gartenstraße in Meiningen. Laut Zeugenaussagen fuhr er mit seinem Roller deutlich zu schnell. Nachdem er an den Zeugen vorbeigefahren war, wendete er und steuert erneut in deren Richtung. Einer der Zeugen rief dem Fahrer entgegen, dass er langsamer fahren soll, was dieser ignorierte. Im Gegenteil, er steuerte nun auf eine ...

    mehr
