Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenarbeit von Bundes- und Landespolizei überführt Täter

Obermaßfeld-Grimmenthal (ots)

Ein bis dato unbekannter Täter warf in der Nacht zu Dienstag die Scheibe zum Haupteingang eines Getränkemarktes in der Einhäuser Straße in Obermaßfeld-Grimmenthal ein. Er betrat danach das Geschäft und entwendete Zigaretten. Der Täter flüchtete und hinterließ einen Gesamtschaden von etwa 4.000 Euro. Beamten der Bundespolizei fiel kurze Zeit später ein Mann in der Bahn nach Erfurt auf, der zwei Säcke mit sich schleppte. In diesem befanden sich eine Vielzahl an Zigaretten. Ein kurzer Anruf bei der Landespolizei genügte, eins und eins konnte zusammengezählt werden und der der Täter des Einbruchs war gefunden. Dieser wurde an die Beamten der Meininger Dienststelle übergeben. Eine Anzeige war die Folge.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell