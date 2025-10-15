LPI-SHL: Drogentest schlug an
Zella-Mehlis (ots)
Beamte der Suhler Polizei kontrollierten Dienstagmorgen eine 26-jährige Autofahrerin in der Meininger Straße in Zella-Mehlis. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Metamphetamin. Aus diesem Grund musste die Frau eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben und ihr Auto stehenlassen.
