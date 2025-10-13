Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Kettendiebstahl - erneue Tat in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Eine bislang unbekannte Frau stieg am Sonntagmittag (12.10., 12.00 Uhr) im Bereich der Einmündung Großer Kamp/ Kampstraße aus einem weißen Mercedes aus und ging auf eine Seniorin zu. Die Unbekannte deutete an, der Dame eine Kette umlegen zu wollen. Die Seniorin wehrte sich dagegen und schubste die Frau von sich weg. Daraufhin stieg die Unbekannte in das Auto ein. Der Wagen fuhr in Richtung Verl davon.

Die Frau soll eher kleiner und korpulent gewesen sein.

Es hat in den vergangenen Wochen mehrere, teils auch vollendete Taten, im Kreis Gütersloh gegeben. In allen Fällen stieg eine Frau vom Beifahrersitz eines Autos aus. Sie lenkte ihre Opfer ab, legte ihnen Ketten um den Hals und klaute den Ermittlungen nach dabei die echten Ketten der angesprochenen Personen.

Die Polizei sucht Zeugen. In diesem Fall soll die Frau aus einem weißen Mercedes ausgestiegen sein. Wer kann Hinweise dazu geben? Angaben nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell