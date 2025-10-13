PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Kettendiebstahl - erneue Tat in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Eine bislang unbekannte Frau stieg am Sonntagmittag (12.10., 12.00 Uhr) im Bereich der Einmündung Großer Kamp/ Kampstraße aus einem weißen Mercedes aus und ging auf eine Seniorin zu. Die Unbekannte deutete an, der Dame eine Kette umlegen zu wollen. Die Seniorin wehrte sich dagegen und schubste die Frau von sich weg. Daraufhin stieg die Unbekannte in das Auto ein. Der Wagen fuhr in Richtung Verl davon.

Die Frau soll eher kleiner und korpulent gewesen sein.

Es hat in den vergangenen Wochen mehrere, teils auch vollendete Taten, im Kreis Gütersloh gegeben. In allen Fällen stieg eine Frau vom Beifahrersitz eines Autos aus. Sie lenkte ihre Opfer ab, legte ihnen Ketten um den Hals und klaute den Ermittlungen nach dabei die echten Ketten der angesprochenen Personen.

Die Polizei sucht Zeugen. In diesem Fall soll die Frau aus einem weißen Mercedes ausgestiegen sein. Wer kann Hinweise dazu geben? Angaben nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 13:05

    POL-GT: Polizeiliche Kontrollen in Rheda-Wiedenbrück

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Kräfte der Polizei Gütersloh führten am Samstagabend (11.10.) im Stadtgebiet Rheda-Wiedenbrück umfangreiche Verkehrskontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen durch. Die Kontrollen fanden in der Zeit von 18.00 Uhr - 02.00 Uhr statt. Das Hauptaugenmerk lag an diesem Abend auf Verstößen in Zusammenhang mit dem Konsum von Alkohol und Drogen. Insgesamt überprüften ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 12:30

    POL-GT: Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Freitagvormittag (10.10., 11.00 Uhr) stürzte ein 87-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück mit ihrem Fahrrad auf der Alleestraße, nachdem sie auf ihr Fahrrad stieg und dabei die Kontrolle verlor. Der durch Zeugen verständigte Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren stationären Behandlung in ein nahes Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 12:15

    POL-GT: 29-Jährige nach Alleinunfall schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Werther (Westf.) (MK) - Am Samstagmorgen (11.10., 09.10 Uhr) ereignete sich auf der Jöllenbecker Straße, zwischen Werther (Westf.) und Schröttinghausen, ein Alleinunfall einer 29-jährigen Autofahrerin, die sich dabei schwer verletzte. Zuvor befuhr die Frau aus Werther (Westf.) mit einem VW die Jöllenbecker Straße in Richtung Schröttinghausen. Etwa in Höhe der Einmündung Ellersiek verlor die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren