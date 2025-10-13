Polizei Gütersloh

POL-GT: 29-Jährige nach Alleinunfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (MK) - Am Samstagmorgen (11.10., 09.10 Uhr) ereignete sich auf der Jöllenbecker Straße, zwischen Werther (Westf.) und Schröttinghausen, ein Alleinunfall einer 29-jährigen Autofahrerin, die sich dabei schwer verletzte.

Zuvor befuhr die Frau aus Werther (Westf.) mit einem VW die Jöllenbecker Straße in Richtung Schröttinghausen. Etwa in Höhe der Einmündung Ellersiek verlor die VW-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge schleuderte das Auto gegen einen Baum, überschlug sich und kam abschließend auf dem Fahrzeugdach zum Liegen.

Der eingesetzte Rettungsdienst brachte die 29-Jährige zur weiteren stationären Behandlung in ein Bielefelder Klinikum. Durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen wurde der stark beschädigte VW geborgen und abtransportiert. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 51 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell