POL-GT: Alleinunfall auf der Detmolder Straße - 21-Jähriger schwer verletzt
Gütersloh (ots)
Rietberg (MK) - Am späten Sonntagabend (12.10., 23.15 Uhr) ereignete sich auf der Detmolder Straße im Ortsteil Neuenkirchen ein Alleinunfall eines 21-jährigen Autofahrers, der sich dabei schwer verletzte.
Zuvor befuhr der Mann aus Gütersloh mit einem Renault die Detmolder Straße von Neuenkirchen in Richtung Kaunitz. Einige Hundert Meter nach dem Ortsausgang Neuenkirchen verlor der Renault-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge schleuderte das Auto in den angrenzenden Straßengraben, überschlug sich mehrfach und kam abschließend auf dem Fahrzeugdach zum Liegen.
Der eingesetzte Rettungsdienst brachte den 21-Jährigen zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. Durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen wurde der stark beschädigte Renault geborgen und abtransportiert. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 5500 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/
Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell