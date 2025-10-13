Polizei Gütersloh

POL-GT: Alleinunfall auf der Detmolder Straße - 21-Jähriger schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am späten Sonntagabend (12.10., 23.15 Uhr) ereignete sich auf der Detmolder Straße im Ortsteil Neuenkirchen ein Alleinunfall eines 21-jährigen Autofahrers, der sich dabei schwer verletzte.

Zuvor befuhr der Mann aus Gütersloh mit einem Renault die Detmolder Straße von Neuenkirchen in Richtung Kaunitz. Einige Hundert Meter nach dem Ortsausgang Neuenkirchen verlor der Renault-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge schleuderte das Auto in den angrenzenden Straßengraben, überschlug sich mehrfach und kam abschließend auf dem Fahrzeugdach zum Liegen.

Der eingesetzte Rettungsdienst brachte den 21-Jährigen zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. Durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen wurde der stark beschädigte Renault geborgen und abtransportiert. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 5500 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell