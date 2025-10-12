PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand im Wohnhaus in Versmold

Gütersloh (ots)

Am 12.10.2025, gegen 11:37 Uhr, kam es in Versmold, Ortsteil Loxten, zu einem Wohnhausbrand. Hierbei wurde eine 88-jährige Bewohnerin schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Dortmund verbracht. Es entstand schätzungsweise ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Die Brandexperten haben die Ermittlungen aufgenommen. Es können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zur Brandursache gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren