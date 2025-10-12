Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand im Wohnhaus in Versmold

Gütersloh (ots)

Am 12.10.2025, gegen 11:37 Uhr, kam es in Versmold, Ortsteil Loxten, zu einem Wohnhausbrand. Hierbei wurde eine 88-jährige Bewohnerin schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Dortmund verbracht. Es entstand schätzungsweise ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Die Brandexperten haben die Ermittlungen aufgenommen. Es können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zur Brandursache gemacht werden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell