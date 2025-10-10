Polizei Gütersloh

POL-GT: Kollision zweier Radfahrer - Polizei sucht Unfallzeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Donnerstagmorgen (09.10., 06.45 Uhr) kollidierten auf einem Geh- und Radweg der Kapellenstraße im Ortsteil Lintel zwei Radfahrer miteinander. Ein 35-jähriger Mann aus Rietberg befuhr mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg in Richtung B64. Auf einer dortigen Brücke begegnete dem 35-Jährigen ein weiterer bislang unbekannter Radfahrer Trotz versuchtem Ausweichmanöver kollidierten beide frontal und stürzten. Nach einem kurzen Gespräch setzte der unbekannte Radfahrer seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der 35-Jährige wurde später durch den eingesetzten Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein nahes Krankenhaus gebracht.

Der Beschreibung nach war der unbekannte Radfahrer zwischen 50 und 60 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er trug eine blaue Jacke und einen schwarzen Fahrradhelm. Das Fahrrad des Mannes war ebenfalls schwarz.

Die Polizei sucht weitere Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder hat Hinweise auf den beschriebenen Radfahrer? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

