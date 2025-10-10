Polizei Gütersloh

POL-GT: Am Richterhof - 83-jähriger Radfahrer stürzt schwer

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Am Donnerstagmittag (09.10., 13.10 Uhr) stürzte ein 83-jähriger Mann aus Harsewinkel mit seinem Fahrrad auf der Straße Am Richterhof und verletzte sich dabei schwer. Aus bislang unbekannter Ursache und den Erkenntnissen zufolge ohne Fremdeinwirkung verlor der Radfahrer die Kontrolle. Zeugen verständigten die Polizei und den Rettungsdienst. Der 83-Jährige wurde zur stationären Aufnahme in ein Gütersloher Klinikum transportiert. Ein VU-Team des Polizeipräsidiums Bielefeld übernahm am Unfallort die qualifizierte Unfallaufnahme.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell