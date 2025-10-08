PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte Diebin nimmt Halskette - weitere Tagen in den vergangenen Wochen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Dienstagmittag (07.10., 12.30 Uhr) hielt ein dunkler Kombi an der Kolpingstraße neben einer Seniorin. Auf dem Fahrersitz saß ein Mann. Auf der Rückbank eine junge Frau mit einem Kind. Eine Frau, welche zuvor auf dem Beifahrersitz saß, stieg aus dem Wagen aus.

Sie sprach die Seniorin an, zeigte ihr Schmuck und lenkte sie so ab. Erst als die Dame wieder ins Auto stieg, bemerkte die Seniorin das Fehlen ihrer hochwertigen Halskette.

In den vergangenen Wochen kam es zu weiteren Taten in Halle (Westf.) und in Gütersloh. In allen Fällen wurde das Auto von einem Mann gefahren. Die Beifahrerin zeigte den Geschädigten Schmuck. Dabei kam es zu den Halsketten-Diebstählen. Ein Tatzusammenhang ist anzunehmen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat am Dienstag und den weiteren Taten machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

