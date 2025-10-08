Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Kindertagesstätte

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Gegen 04.00 Uhr wurde die Polizei in der Nacht zu Mittwoch (08.10.) zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte am Postweg gerufen.

Bislang unbekannte Täter hebelten eine Tür der Kita auf. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen in der Umgebung geben? Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

