Polizei Gütersloh

POL-GT: Vermisste 16-Jährige wohlbehalten angetroffen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Die seit vergangener Woche vermisste Jugendliche wurde am Dienstag (07.10.) wohlbehalten angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde eingestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

  • 07.10.2025 – 15:30

    POL-GT: Kollision zweier Radfahrer - Polizei sucht Unfallzeugen

    Gütersloh (ots) - Steinhagen (MK) - Am vergangenen Donnerstagnachmittag (02.01., 15.10 Uhr) kollidierten auf der Straße Esch zwei Radfahrer miteinander, wobei sich der bislang unbekannte Radfahrer augenscheinlich verletzt hatte. Der 13-jährige Radfahrer sowie der unbekannte Radfahrer, welcher auf einem Rennrad unterwegs war, kamen sich in einer engen Kurve, kurz vor der Einmündung Egbertstraße entgegen. Trotz ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 04:57

    POL-GT: Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

    Gütersloh (ots) - Rietberg (FN) Am 06.10.2025 kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Varenseller Strasse. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 19- jähriger PKW- Fahrer aus Rietberg die Varenseller Strasse mit seinem PKW BMW aus Richtung Rietberg kommend in Richtung Varensell. In Höhe Haus- Nr. 39 kam es im Bereich der dortigen langgezogenen Rechtskurve zu einer Kollision mit einem im Gegenverkehr ...

    mehr
