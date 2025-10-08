POL-GT: Vermisste 16-Jährige wohlbehalten angetroffen

Gütersloh (ots) - Rietberg (FN) Am 06.10.2025 kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Varenseller Strasse. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 19- jähriger PKW- Fahrer aus Rietberg die Varenseller Strasse mit seinem PKW BMW aus Richtung Rietberg kommend in Richtung Varensell. In Höhe Haus- Nr. 39 kam es im Bereich der dortigen langgezogenen Rechtskurve zu einer Kollision mit einem im Gegenverkehr ...

