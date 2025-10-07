PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Kollision zweier Radfahrer - Polizei sucht Unfallzeugen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Am vergangenen Donnerstagnachmittag (02.01., 15.10 Uhr) kollidierten auf der Straße Esch zwei Radfahrer miteinander, wobei sich der bislang unbekannte Radfahrer augenscheinlich verletzt hatte. Der 13-jährige Radfahrer sowie der unbekannte Radfahrer, welcher auf einem Rennrad unterwegs war, kamen sich in einer engen Kurve, kurz vor der Einmündung Egbertstraße entgegen. Trotz versuchtem Ausweichmanöver kollidierten beide frontal und stürzten.

Nach einem kurzen Gespräch übergab der 13-Jährige dem unbekannten Rennradfahrer seine Personaldaten. Der Mann wiederum tat dies nicht und verließ die Unfallörtlichkeit.

Der Beschreibung nach war der Rennradfahrer etwa 50 Jahre alt, hatte ein westeuropäisches Aussehen und trug sportliche Fahrradbekleidung.

Die Polizei sucht weitere Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder hat Hinweise auf den beschriebenen Rennradfahrer? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

