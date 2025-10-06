PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Polizei sucht Zeugen - Auseinandersetzung zweier Radfahrer auf der Englischen Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bereits am Mittwochnachmittag (01.10., 16.35 Uhr) gerieten ein jugendlicher Radfahrer sowie ein bislang unbekannter Radfahrer im Bereich Englische Straße/ Schottische Straße in einen kurzen Disput, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Dabei schlug der unbekannte Mann den 16-Jährigen und als dieser den Mann an der Weiterfahrt hindern wollte, schlug der Mann dem Jugendlichen mit einem Fahrradschloss gegen den Rücken. Anschließend fuhr er über die Englische Straße nach rechts, auf der Alten Verler Straße davon.

Der Beschreibung nach war der unbekannte Radfahrer zwischen 50 - 60 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hatte zudem einen kurzen graumelierten Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einem orangenen Fahrradhelm, einer neongelben Jacke sowie einer kurzen Radlerhose. Bei dem Fahrrad habe es sich um ein dunkelblaues/ -graues Trekkingfahrrad gehandelt, an welchem sich hinten links eine Fahrradtasche befand.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu der Körperverletzung machen? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen unbekannten Radfahrer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

