Polizei Gütersloh

POL-GT: Kurze Verfolgungsfahrt nach vorheriger Unfallflucht

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Am Donnerstagabend (02.10., 21.15 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über eine Verkehrsunfallflucht im Ortsteil Marienfeld, an der Kreuzung Bielefelder Straße/ Adenauerstraße, informiert. Zeugen verständigten die Polizei, nachdem der bis dahin unbekannte Fahrer eines silbernen BMW beim Abbiegen ein weiteres Auto touchierte und dadurch leichter Sachschaden entstand. Unbeirrt setzte der BMW-Fahrer seine Fahrt fort und flüchtete in Richtung Harsewinkel.

Einer auf der Anfahrt befindlichen Streifenwagenbesatzung kam der BMW-Fahrer dann in der Folge auf der B 513 zwischen Harsewinkel und Greffen entgegen. Die Beamten wendeten, schlossen zu dem BMW auf und gaben Anhaltesignale. Daraufhin bremste der Fahrer seinen BMW zunächst abrupt sehr stark ab, um im nächsten Moment sehr stark zu beschleunigen und sich der Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Fahrt auf der B 513 in Greffen, endete die Fahrt auf der Versmolder Straße, kurz vor der Einmündung Haller Straße. Dort kollidierte der BMW-Fahrer mit einem Baum am Straßenrand.

Der 23-jährige Mann aus Harsewinkel verletzte sich bei dem Unfall schwer. Der eingesetzte Rettungsdienst brachte den Harsewinkeler zur weiteren stationären Behandlung in ein nahes Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch das VU-Team des Polizeipräsidiums Bielefeld stellten die Beamten fest, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem lagen starke Verdachtsmomente vor, dass der Mann sein Auto unter Alkoholeinfluss führte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld entnahm ein Arzt im Krankenhaus diesbezüglich eine Blutprobe. Der 23-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernahm den Abtransport des stark unfallbeschädigten BMW. Der geschätzte Sachschaden liegt bei rund 13 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell