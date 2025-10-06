PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: E-Bike-Fahrerin schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Freitagnachmittag (03.10., 17.47 Uhr) war eine 58-jährige Frau mit ihrem E-Bike auf der Neulehenstraße unterwegs. Im Bereich der Einmündung Gartnischen Weg stürzte sie und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Dame unter Alkoholeinfluss stand. Ob sie zum Unfallzeitpunkt mit dem Rad gefahren ist oder es geschoben hat, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Mit einem Rettungswagen wurde die Frau aus Halle (Westf.) in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Dort wurde ihr auch eine Blutprobe abgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfallhergang am späten Freitagnachmittag machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

