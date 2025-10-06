PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen für Belästigung gesucht - Korrektur des Tatorts

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Ein bislang unbekannter Mann sprach am Donnerstagabend eine 13-Jährige im Bereich der Kämpenstraße in Versmold an.

Zunächst wurde angenommen, dass der Tatort in Verl liegt. Information ist nicht richtig. Es stellte sich zwischenzeitlich heraus, dass der Tatort in Versmold liegt.

Der ca. 40 Jahre alte Mann sprach das Mädchen an, fasste sie an und forderte sie auf, stehen zu bleiben. Das Mädchen rannte in Richtung ZOB davon.

Der Unbekannte war ca. 190 cm groß, hatte einen Vollbart und wenig Haare auf dem Kopf. Er war dunkel gekleidet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall oder dem beschriebenen Mann machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

  • 06.10.2025 – 03:33

    POL-GT: Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzten Personen

    Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FN) Am 05.10.2025 kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Wadenhardstrasse im Harsewinkeler Ortsteil Marienfeld. Der 37 - jährige Fahrer eines PKW Hyundai befuhr die Wadenhardstrasse aus Harsewinkel kommend in Richtung Marienfelder Ortskern. In Höhe der Einmündung zum Remser Weg kollidierte er mit dem entgegenkommenden PKW VW eines 18- jährigen Harsewinklers. Durch den ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 09:00

    POL-GT: Fahrradprüfung an der Grundschule Amshausen

    Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Dienstag (07.10.2025, 08:30 Uhr - 10:00 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Amshausen die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig im Umfeld der Schule öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein. Die Kinder wurden intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie ihnen am Dienstag begegnen, können Sie sie am ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 14:53

    POL-GT: Schwerer Unfall in Rietberg

    Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Mittwochmittag (01.10., 14.51 Uhr) befuhr ein 17-jähiger Motorradfahrer die Bokeler Straße in Richtung Langenberg. Zeitgleich fuhr ein 56-jähriger Rietberger auf der Krögerstraße und wollte die Bokeler Straße mit seinem Fiat queren, um geradeaus in die Brunnenstraße zu fahren. In Höhe der Kreuzung kam es zu einem Zusammenstoß zwischen beiden. Der 17-jährige Rietberger erlitt ...

    mehr
