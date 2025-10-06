Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen für Belästigung gesucht - Korrektur des Tatorts

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Ein bislang unbekannter Mann sprach am Donnerstagabend eine 13-Jährige im Bereich der Kämpenstraße in Versmold an.

Zunächst wurde angenommen, dass der Tatort in Verl liegt. Information ist nicht richtig. Es stellte sich zwischenzeitlich heraus, dass der Tatort in Versmold liegt.

Der ca. 40 Jahre alte Mann sprach das Mädchen an, fasste sie an und forderte sie auf, stehen zu bleiben. Das Mädchen rannte in Richtung ZOB davon.

Der Unbekannte war ca. 190 cm groß, hatte einen Vollbart und wenig Haare auf dem Kopf. Er war dunkel gekleidet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall oder dem beschriebenen Mann machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

