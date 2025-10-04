PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten in der Hagener Innenstadt

Hagen-Innenstadt (ots)

Hagen-Innenstadt Am 03.10.2025 gegen 22:45 Uhr befährt ein 49jähriger Hagener mit seiner 18jährigen Tochter den Bergischen Ring in Fahrtrichtung Märkischer Ring.

Kurz nach der Einmündung Goldbergstraße fährt der Fahrzeugführer gegen einen rechtsseitig geparkten Pkw. Durch den Aufprall wird der unfallverursachende Pkw aufgeschaukelt und kippt letztendlich auf die linke Fahrzeugseite. Der geparkte Pkw wird durch die Wucht des Aufpralls gegen einen weiteren geparkten Pkw geschoben. An allen drei Fahrzeugen entsteht Sachschaden.

Fahrer und Beifahrerin des unfallverursachenden Pkw werden leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus verbracht.

Der unfallverursachende Pkw musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Bergische Ring in Fahrtrichtung Märkischer Ring gesperrt werden. (as)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

