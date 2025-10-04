PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Wohnung

Hagen-Loxbaum (ots)

Am 03.10.2025 zwischen 14:30 Uhr und 19:00 Uhr wurde in die Wohnung einer 73jährigen Hagenerin eingebrochen.

Die Täter verschafften sich Zutritt zur Wohnung über die Wohnungseingangstür, wobei diese beschädigt wurde. Die Wohnung wurde dann durch die Täter komplett durchwühlt.

Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen steht fest, dass Bargeld entwendet wurde. Hinweis auf die Täter gibt es derzeit nicht.

Am Tatort wurden durch die Kriminalpolizei Spuren gesichert. Die Ermittlungen dauern an. (as)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

