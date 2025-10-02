PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Seniorin wird Handtasche geraubt

Hagen-Mitte (ots)

Auf dem Bergischen Ring kam es am Mittwoch (01.10.2025) zu einem Handtaschenraub. Um 15 Uhr stand eine 86-Jährige auf dem Hof einer Kirchengemeinde, als ihr ein Mann ihre Handtasche entriss und über die Prentzelstraße in Richtung Bergstraße davonlief. Den Täter konnten die Seniorin und eine Zeugin als etwa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 180 cm groß, mit dunklen, kurzen Haaren und einer schlanken Statur beschreiben. Er trug zur Tatzeit ein blau-weiß kariertes Hemd, eine schwarze Lederjacke und eine dunkle Hose. Weitere Zeugen der Tat oder Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Hagener Polizei (Rufnummer 02331 - 986 2066) zu melden. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

