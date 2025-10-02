Polizei Hagen

POL-HA: Mit zerschlissenen Reifen und zu schnell unterwegs - Polizei stoppt gefährlichen Pkw

Hagen (ots)

Am Montagabend (01.10.2025) stoppte der Verkehrsdienst der Hagener Polizei einen Autofahrer in der Feithstraße, der zuvor durch überhöhte Geschwindigkeit (60 km/h bei zugelassenen 50 km/h) aufgefallen war. Zunächst hatte der Fahrer nach Erkennen der Messbeamten sein Fahrzeug abrupt auf einem Seitenstreifen abgestellt. Erst rund zehn Minuten später setzte er seine Fahrt fort und konnte schließlich angehalten werden. Bereits während des Anhaltevorgangs rief der Mann lautstark aus dem Fenster, warum er angehalten werde. Bei der anschließenden Überprüfung zeigte sich schnell, das sich alle Reifen seines Pkw in einem völlig abgefahrenen Zustand befanden. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei Hagen warnt eindringlich: Wer mit defekten oder verschlissenen Reifen unterwegs ist, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer. Die regelmäßige Überprüfung der Reifen gehört mit zu den elementarsten Sicherheitsmaßnahmen. (sch)

