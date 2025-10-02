PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Einladung zum Medientermin - Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen berichten zu einem ungeklärten Mord an einer Fünfjährigen in Neuenrade (Märkischer Kreis) im Jahr 1986

Hagen/Neuenrade (ots)

Die Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen laden die Medienschaffenden zu einem Medientermin ein. Anlass ist ein Mord an der damals fünfjährigen Zeynep I. aus Neuenrade (NRW, Märkischer Kreis) im Jahr 1986. Das türkische Mädchen wurde damals in unmittelbarer Nähe zur elterlichen Wohnung in einem Waldstück tot aufgefunden. Bis heute konnte der Täter nicht ermittelt werden. Der Fall wird am 26. November 2025 auch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" vorgestellt.

Zeit und Ort des Medientermins:

Wann: Donnerstag, 09. Oktober 2025, 13:00 Uhr Wo: Polizeipräsidium Hagen, Funckestraße 41, 58097 Hagen

Anmeldung:

Wir bitten um verbindliche Anmeldung unter Nennung des Mediums für das berichtet werden soll und der Teilnehmerzahl bis spätestens Dienstag, 07. Oktober 2025, 16:00 Uhr, per E-Mail bei der Pressestelle der Polizei Hagen unter: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme ausschließlich nach vorheriger Anmeldung möglich ist.

Wir bitten um Verständnis, dass weitergehende inhaltliche Auskünfte erst im Rahmen des Medientermins erteilt werden können. (sch)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

